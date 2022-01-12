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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan İBB’ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı kılmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan İBB’ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı kılmaz
12.01.2022 22:27

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu İBB'ye yönelik terör teftişi ile ilgili, ‘’Sosyal medya trolleriyle... Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Bakalım daha neler çıkacak. Teftiş CHP'li belediyelere özgü değil. İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok.’’ dedi.

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