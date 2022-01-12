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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li Semra Güzel ile PKK’lı terörist Volkan Bora’nın fotoğrafına ilişkin detayı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li Semra Güzel ile PKK’lı terörist Volkan Bora’nın fotoğrafına ilişkin detayı açıkladı
12.01.2022 22:03

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu HDP’li Semra Güzel ile PKK’lı terörist Volkan Bora’nın fotoğrafına ilişkin, ‘’2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan... Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar.’’ ifadelerini kullandı. |

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