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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör çıkışı: PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör çıkışı: PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir
26.06.2023 11:09

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CHP fondaşı TELE1’de skandal üstüne skandal yaşanmaya devam ediyor. CHP ve FETÖ tarafından fonlanan TELE1’de Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan’a övgürler yağdırdı. Bebek katili Öcalan’ın serbest bırakmasını isteyen Yanardağ, hain teröristin cezaevinde kitap okumaktan ‘filozof’ olduğunu dile getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir TERÖRİSTTİR. TERÖR VE TERÖRİSTLERLE MÜCADELE ETMEYE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ." ifadelerini yer aldı.

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