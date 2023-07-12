İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya selden zarar gören Ereğli'de!

Bakan Yerlikaya'yı burada Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, AK Parti eski Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ile birlikte kalabalık topluluk karşıladı.

İlk olarak selden zarar gören ilçenin Topçalı Mahallesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya burada mahalle muhtarından birifing aldı.

Ardından vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakan Yerlikaya tek tek not aldı. Bakan Yerlikaya devletin her konuda vatandaşlarının yanında olduğunu, diğer bölgelerde olduğu gibi Ereğli'deki yaralarında kısa zamanda sarılacağını ve herkese tek tek yardım edileceğini söyledi. Yerlikaya daha sonra Hamzafakılı Mahallesin'de ve Yaraşlıyörük köyünde incelemelerde bulunmak üzere mahalleden ayrıldı.