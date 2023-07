İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Can kaybımız ve yaralımız yok, bu bizim tesellimiz. 13.57'de Belen'deki yangın ihbarını aldık, o andan itibaren an be an takip ettik ve çalışmalarımızı başlattık. Bir orman yangını olduğu zaman ciğerimiz yanıyor. Yangınların tez zamanda sönmesi için büyük bir gayret gösteriliyor. Riskli olan haneler tahliye edildi. Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. AFAD bunlarla ilgili çalışmalara yarın sabahtan itibaren başlayacak. Yangının sebebi belli oldu, 2 kişi bahçesindeki sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıyor ve maalesef kontrol edemiyorlar. Ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Bu vatandaşlar yakalandı." açıklamalarını yaptı.