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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Mart 2024, 13:12 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, 13:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: AFAD tarafından Antalya’ya 92 milyon TL gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir. Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.

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