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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 66 ilde FETÖ'ye operasyon: 459 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 66 ilde FETÖ'ye operasyon: 459 gözaltı

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 12:12

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-30' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

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