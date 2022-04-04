RAMAZAN İMSAKİYE
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İBB’nin ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi

İBB’nin ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
04.04.2022 18:16

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İBB yönetimi toplu taşıma araçlarına yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam talebinde bulundu. Söz alan Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, fiyatlarda ve formülasyonda oynama yapıldığını belirterek, taksi, minibüs ve dolmuşlarda yüzde 32 zam yapılmasını, İETT’de ise tam biletin 6.50 lira olmasını önerdi. İBB yönetiminin karşı çıktığı öneri sonrasında yapılan karşılıklı konuşmalar sonrasında Taşkın’ın teklifi gündeme alınmadı. Yapılan oylamada İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi reddedildi.

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