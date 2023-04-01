İBB'nin terör sevici personeli Ezgi Yıldız'la ilgili bomba detaylar! Neden işe alım biriminde görev yaptı? CHP'li Özlem Çerçioğlu ile bağlantısı...

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İBB Başkanı olarak görev yapmasının ardından İBB kadrolarına terör ile bağlantılı kişiler dolduruldu.

Bunun son örneği terör örgütü DHKP-C'yi öven Ezgi Yıldız oldu.

EZGİ YILDIZ'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ TSK'YA İFTİRA!

Eda Ezgi Yıldız, DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği anın fotoğrafını paylaşarak "Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır" şeklinde skandal bir tweet attı.

PKK'lı teröristlerin ülkeyi yangın yerine çevirmek istedikleri hendek olaylarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlar için de 'katliam' iftirasını atan Yıldız gözaltına alındı ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız aynı zaman İBB iştiraki İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosunda yer alıyor.

CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN REKLAMCILIĞINI YAPTI

Yıldız'ın 2019 Yerel Seçimleri'nde 1 yıl boyunca Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürüttüğü ortaya çıktı. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun Ezgi Yıldız'a özel oda tahsis ettiği de öğrenildi.

Çerçioğlu için çalışan Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın talimatıyla kurulan ve HDP'nin başını çektiği bazı sol partiler tarafından desteklenen 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinin de başını çektiği tespit edildi. Yıldız'ın ayrıca, 'Devlete isyan' pankartı açıp teröre destek eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

BÜYÜK SORU İŞARETİ

Yıldız'ın İBB'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapması ise akıllarda büyük soru işareti uyandırdı.

KİMLERİ İŞE ALDI?

Öyle ki işe alımdan sorumlu birimde uzaman olarak görev yapan terör sevicinin yine kendisi gibi kaç kişiyi İBB'de işe aldığı merak edildi.

NAMUS SÖZÜNE RAĞMEN İŞÇİ KIYIMI YAPILDI

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak." sözlerine rağmen İBB'de kıyım yapıldı.

İBB'den milliyetçi ve mütedeyyin insanların belirlenip yerine Canan Kaftancıoğlu'nun referansıyla gelen şahısların işin alındığı iddiaları defalarca gündeme gelirken AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yapılan kıyımı rakamlarla anlamıştı.

Göksu rakamları paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeden atılan işçi sayısı 15.819.

1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeye alınan işçi sayısı 50.574.

Burada şu manipulasyonu yapıyorlar; Sanki anlamayacağız. Bizim belediyemizde 85 bin kişi çalışıyor. 50 bin kişiyi nasıl alacağız diyorlar. Zaten oyunu orada kuruyorsunuz. Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez.

Bizim söylediğimiz rakam resmi İstanbul Belediyesine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle giriş yapılan personel sayısı."