İBB'nin 'Doğaçlama Dans Festivali'ndeki gösteri sosyal medyada tepki çekti

Pandemi sebebiyle İBB'nin gelirlerinin azaldığını ifade ederek halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için belediyenin kaynaklarını sanat adı altında savurmaya devam ediyor. İBB'nin Cemal Reşit Rey'de düzenlediği "Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali"nde Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye tepki gösterdi.