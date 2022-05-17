Haberler Güncel Videoları İBB Meclisi'nde AK Partili Onur Uygun Ekrem İmamoğlu'nun fiyaskolarını böyle anlattı

İBB Meclisi'nde AK Partili Onur Uygun Ekrem İmamoğlu'nun fiyaskolarını böyle anlattı

İBB Meclisi'nde AK Partili Onur Uygun Ekrem İmamoğlu'nun fiyaskolarını böyle anlattı
17.05.2022 00:02

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:04
İsveç teröre desteğini...
Güncel 02:40
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de...
Güncel 00:27
Savunma Sanayii Başkanı İsmail...
Güncel 01:31
Mehmetçik teröristlerin...
Güncel 00:39
Ali Yerlikaya 1915 Çanakkale...
Güncel 01:47
Başkan Erdoğan Azerbaycan...
Güncel 01:08
İsrail polisinden skandal...
Güncel 01:45
Mansur Yavaş Meclis üyelerini...
Güncel 00:44
''Cezalandırma atışlarına...
Güncel 00:22
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan...
Güncel 03:52
Suriye sınırında terör...
Güncel 05:55
CHP'nin FETÖ ile ilişkisi bir...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Erkem İmamoğlu ile birlikte adeta çöküş dönemini yaşıyor. Vatandaş hizmet beklerken tatile giden, vatandaş kar ile mücadele ettiğinde balık yiyen İmamoğlu'nun fiyaskoları İBB Meclisi'nde AK Partili Onur Uygun tarafından maketler ile gündeme getirildi.

Güncel Videoları

AK PARTİLİ İSİM BÜYÜK ÇÖKÜŞÜ MAKETLERLE ANLATTI
AK Parti İBB ve Sultangazi Meclis üyesi Onur Uygun bugün İBB Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Sözlerine "Aldığı emaneti 3 yılda başarısızlığa sürükleyen bir Belediye Başkanını 4 materyal ile sizlere anlatmaya çalışacağım" diyen Uygun yaşananlara şöyle ifade etti:

1.) İstanbul halkımızı gönülsüz otobüs itmeye mahkum edip kendisine ise TAÇ'ın çevre teknesini tahsis etmekten çekinmeyen bir belediye başkanı.

2.) İstanbul halkı sellerle boğuşurken, şortunu giyip tatil yapmaktan ve bunun kendisine yakıştığını söylemekten çekinmeyen bir belediye başkanı.

3.) İstanbul kar esareti yaşarken bir büyükelçiyle kalkan balığı ziyafetinden geri kalmayan bir belediye başkanı.

4.) Depremzedelerin yaralarını sarıyorum yalanıyla orda bir görüntü yapıp kayak yapmaya kaçan bir belediye başkanı.

SON DAKİKA