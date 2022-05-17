İBB Meclisi'nde AK Partili Onur Uygun Ekrem İmamoğlu'nun fiyaskolarını böyle anlattı

AK PARTİLİ İSİM BÜYÜK ÇÖKÜŞÜ MAKETLERLE ANLATTI
AK Parti İBB ve Sultangazi Meclis üyesi Onur Uygun bugün İBB Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Sözlerine "Aldığı emaneti 3 yılda başarısızlığa sürükleyen bir Belediye Başkanını 4 materyal ile sizlere anlatmaya çalışacağım" diyen Uygun yaşananlara şöyle ifade etti:
1.) İstanbul halkımızı gönülsüz otobüs itmeye mahkum edip kendisine ise TAÇ'ın çevre teknesini tahsis etmekten çekinmeyen bir belediye başkanı.
2.) İstanbul halkı sellerle boğuşurken, şortunu giyip tatil yapmaktan ve bunun kendisine yakıştığını söylemekten çekinmeyen bir belediye başkanı.
3.) İstanbul kar esareti yaşarken bir büyükelçiyle kalkan balığı ziyafetinden geri kalmayan bir belediye başkanı.
4.) Depremzedelerin yaralarını sarıyorum yalanıyla orda bir görüntü yapıp kayak yapmaya kaçan bir belediye başkanı.