İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ‘İstanbul’un Kaybolan Yılları’nı anlattı!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıllık karnesi açıklandı.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından belgelerle, seçim döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmediğini ve İstanbul'un atıl bırakıldığı aktarıldı.

İBB AK Parti Meclis Grubu ve AK Partili İlçe Belediye Başkanlarının da katıldığı toplantıda İstanbul'un kaybolan yılları başlığı altında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB'nin 4 yıllık süreçte tabiri caizse vize sınavlarında düşük not aldığını, final sınavlarında ise daha da başarısız olacağını vurguladı.

'İSTANBUL'UN GELECEĞİNDE İMAMOĞLU OLMAYACAKTIR'

Kabaktepe, "İstanbul'a hiçbir kalıcı eser bırakamayan, guguk kuşu siyaseti ile rahmetli Kadir ağabey döneminde yapılan yatırımları sanki kendi yapmış gibi algı belediyeciliği yapan CHP'li İBB yönetiminin ne söyleyecek sözü ne de iş yapacak vakti kalmıştır. Bizler Sayın İmamoğlu'nun tarz-ı siyasetini iki temel başlık altında toplayabiliriz.

Birincisi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayaline dair çalışmalar yani 'ihtiras dönemi', ikincisi CHP Genel Başkanlığı adaylığına dair çalışmalar yani 'heva ve heves dönemi.' Ne yazık ki bu dönemler içerisinde İstanbul'a dair hiçbir şey yok. İstanbul Sayın İmamoğlu'nun hayalinde de gündeminde de yok. Herkes bilsin ve duysun ki İstanbul'un geleceğinde de İmamoğlu olmayacaktır"

'İSTANBUL'UN 4 YILI HEBA OLDU'

İmamoğlu'nun daha yüksek makam ve mevki hevesiyle İstanbul'u ihmal ettiğini belirten Kabaktepe şunları söyledi:

"İBB Başkanı olduğu günden beri yaptığı her konuşmada ülke sathında mesajlar verme derdine düşen, polemik ve gündem oluşturma adına hakarete varan ifadelerle başkalarına sataşmayı alışkanlık haline getiren İmamoğlu böyle yaparak popülaritesini artacağına ve cumhurbaşkanı adayı olabileceğine kendisini inandırmıştır. Gelin görün ki türlü türlü Ali Cengiz Oyunları sahneye konulsa da İmamoğlu bir türlü potaya girememiş en son çare göstermelik bir Başkan yardımcılığı vaadi ile mensup olduğu partisi tarafından devre dışı bırakılmıştır. Bu Ali Cengiz Oyunları, bu algı ve manipülasyon siyaseti İstanbul'umuzun 4 yılına mal olmuştur. Cumhurbaşkanı adayı olması dahi hayal olan bir siyasi profil yıllarca cumhurbaşkanı adayı olup seçileceğim hayali yüzünden İstanbul'un sorunları ile ilgilenmemiş ne yazık ki ihtirasın kurbanı olmuştur."

'ESER VE HİZMET SİYASETİ, TEMEL ATMAMA TÖRENİ YAPMAK DEĞİLDİR'

AK Parti siyasetinin temel misyonunun eser ve hizmet siyaseti olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Eser ve hizmet siyaseti; Levazım tünelini kapatmak değil yeni tüneller açarak İstanbul trafiğine nefes aldırmaktır, yılları aşkın süredir asılan metro inşaatı reklamlarını her ay yenilemek değil metro inşaatlarını bitirmektir, musluk açılışını büyük bir açılış gibi milletin önüne koymak değil yüz yıllık planlarla İstanbullun sorunlarını çözmektir, çalışmayan halk ekmek fabrikasını sahte bir açılışla çalışıyor gibi göstermek değil milletin derdine ve sıkıntısına ortak olmak demektir, temel atmama töreni yapıp kendini komik duruma düşürmek değil her fırsatta yeni temeller atabilme ve iş bitirme gayreti demektir" dedi.

'İMAMOĞLU TATİL HAZIRLIKLARINA BAŞLASIN'

Göreve geldiği günden bugüne tatil keyfiyle gündeme gelen İmamoğlu'na manalı bir gönderme yapan Kabaktepe şunları söyledi:

"İstanbul'un sadece metrolarda bulunan yürüyen merdivenleri yürümez halde değildir. İstanbul'un bütün olarak ulaşımı yürümez hale gelmiş ve İstanbul adeta durmanın eşiğine gelmiştir. İstanbullular aksayan ulaşımdan, sinek istilalarından, partizanca yönetimden, mukaddesat düşmanlığından, İstanbul kültürüne aykırı tavır ve davranışlardan yorulmuştur. Bu misafir başkan artık gidiyor. Zihniyeti ile birlikte gidiyor. Bu başkan artık son günlerini sayıyor. Kendisine tavsiyemiz ihtirasını heva ve heveslerini bir bavula doldurup yolculuk hazırlıklarına başlamasıdır."

İMAMOĞLU İSTANBUL'U 4 YIL GERİYE GÖTÜRDÜ

Toplantıda sunum halinde konuşma yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise İmamoğlu'nun İstanbul'da sadece reklam yaptığını, İstanbulluya 4 yıl kaybettirdiğini ve kariyer planını sürekli değiştirdiğini belirtti.

Göksu şunları söyledi:

"Sayın İBB Başkanı'nın 4 yılına baktığımızda hiçbir konuda bir adanmışlık, sorumluk hissetme ve sözünde durma gibi tavırlar göremiyoruz. İBB Başkanı sadece halkla İlişkiler ve reklam yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, CHP Genel Başkanlığı gibi pozisyonlara soyunan İBB Başkanı maalesef bu şehre 4 yıl kaybettirdi. Tabii ki kendisi de kaybetti. Bunu kendisi de çok iyi biliyor ve artık parti başkanlığı için web siteleri açmaya başladı. Kariyer planı sürekli değişen, part-time işleri değişen bir kişiden hiçbir kuruma ve şehre fayda gelmez, kendileri de bir yere gelemez"

İNKAR, İFTİRA, İNTİHAL, ALGI, ŞOV, REKLAM, MAZERET…

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, inkâr, iftira ve intihal siyaseti yaptığını söyleyen Göksu, "Büyük İstanbul, küçük ufukların yönetiminde 4 yıldır maalesef zaman, enerji, güç ve değer kaybetmiştir. Yaklaşık 4 yıldır kendisine ait özgün bir hizmet ortaya koyamayan Ekrem İmamoğlu, AK Parti dönemine ait ne kadar proje varsa 'ben yaptım' algısıyla bu açığını kapatma yolunu seçti. Bizim başlattığımız metro hatlarına bir metre bile yeni metro hattı ekleyemedi. Partizanlık yapıp yandaşlarını kolladı. Algı, şov ve reklam yaptı. Mazeretlerin arkasına sığınarak, engelleniyoruz diye yalan söyledi" diye konuştu.

HARCADIĞI PARAYLA NELER YAPILIRDI NELER?

Göksu, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'a kaybettirdiği ve geriye götürdüğü; mali performans- bütçe, deprem ve kentsel dönüşüm meselesi, ulaşım-trafik, yeşil-çevre, yatırımlar, sosyal yardımlar konularındaki sayısal verileri paylaştı. Göksu, "İBB'nin 4 senede harcamış olacağı bütçeyle Yaklaşık 250 kilometre ilave metro hattı yapılabilirdi. Yaklaşık 300 bin konut inşa edilebilirdi. 4 yılda sadece reklam için harcadığı 3.8 milyar TL ile 2 bin 533 adet konut, 31 bin 276 araçlık otopark, 633 adet otobüs alınabilirdi" dedi.

YÜREĞİN VARSA İSTANBUL'A TEKRAR ADAY OLURSUN

İBB Başkanı İmamoğlu'na seslenen Göksu, "İstanbul'un kaybolan 4 senesinin, İstanbul'un algı ve yalanlarla kirletilen havasının, İstanbul'un kuruyan yeşil alanlarının, kirliliğe teslim olan denizlerinin, yapılmayan yatırımlarının, bozulan, yanan, çalışmayan otobüslerinin, duraklarda çaresizlik içinde bekletilen İstanbulluların, velhâsıl, İstanbul'un tüketilen umudunun hesabını vermeden bir yere gidemezsiniz. Gitmemelisiniz. 2019'da 'Her şey çok güzel olacak' olacak diye aldattığınız ve umutlarıyla oynadığınız İstanbulluların 2024'te size söyleyeceklerini duymadan hiçbir yere gitmeyin ve hatta yüreğiniz yetiyorsa çıkın, İstanbullulara 'Bir yere gitmiyorum, ben 2024'te İstanbul'a yeniden adayım' deyin" şeklinde konuştu.