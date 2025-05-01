İBB İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun tutuklandığı gün ortaya çıkan servet şaşkınlık yarattı

Giriş Tarihi: 1.05.2025 11:58:13

Murat Özer şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu şu anda tutuklandı. Çıkan haberlere bakın; tutuklandığı gün annesi polise başvuruyor ve diyor ki: 'Ben evdeki 700 bin dolar ve yarım kilo altını tanımadığım birisi geldi, sarı torba içerisinde ona teslim ettim, dolandırıldım' diyerek ihbarda bulunuyor. Muhtemelen polis takibine takıldığını düşünüyor.

Şimdi hiç kimse sormayacak mı: İBB İmar Müdürü'nün annesinin, 70 küsur yaşındaki emekli bir kadının evinde 700 bin dolar ve yarım kilo altın ne arar? Ama muhtemelen şöyle bir şey oldu. Bu soruları çoğaltmak mümkün. Neden tam da oğlunuzun tutuklandığı gün böyle bir ihbarda bulundunuz? Fiziki bir takibe uğradığınızı ve aslında birisini size göndererek teslim aldıkları o paranın polisin eline geçme ihtimalinin bulunduğunu, ondan dolayı kendinizi temize çıkarmak için böyle bir senaryo mu ürettiniz? Tüm bu sorular sorulacak."