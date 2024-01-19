Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Gaziosmanpaşa'da "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğine katıldı. 1994 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarının kadınlar olduğuna dikkati çeken Murat Kurum, "İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden işyeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık." dedi. Kurum başıboş köpek sorununa ilişkin ise "Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.