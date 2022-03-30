Hulki Cevizoğlu: Erdoğan enerji ve diplomasi atılımlarıyla iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu

Muhalefetin suni gündemleri ve iktidarı yıpratma çabalarına karşın Başkan Erdoğan gerek enerji alanında gerekse diplomasi alanında liderlik tecrübesini göstererek büyük atılımlar yaptı. Bir yandan İsrail hamlesi enerjide dengeleri değiştirirken diğer yanda Ukrayna ile Rusya arasındaki barış diplomasisi tarihin akışını değiştirdi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Erdoğan'ın son dönemlerindeki hamlelerine dikkat çekerek "Erdoğan enerji ve diplomasi atılımlarıyla iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu" dedi.