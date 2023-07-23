Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan il başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Demir ve Pişgin'in saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin’in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.
HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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