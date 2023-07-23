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HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
23.07.2023 02:56

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Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına yapılan bıçaklı saldırıda ölen il sekreteri Sacit Pişgin ve ağır yaralanan il başkanı Salih Demir'in olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Demir ve Pişgin'in saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin’in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.

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