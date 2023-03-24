HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: “Öncelikli hedefimiz Erdoğan'ın 14 Mayıs’taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi”

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili kararını açıkladı. Yapıcıoğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağını duyurdu. İttifakla ilgili kararı için açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız"

Seçimlerle ilgili tarafını açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "5 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ile bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede ittifaklar gündeme gelmişti. Ve görüşmeden sonra basına yaptığımız açıklamada bir ittifak teklifinin olduğunu bunu partimizin yetkili kurullarda değerlendireceğimizi söyledik. Görüşmeler devam etti ve hepinizin malumu olduğu üzere 6 Şubat tarihinde çifte depremle sarsıldık. 11 ilimizde çok ciddi yıkımlar meydana geldi. Ve o depremlerden sonra hepimizin birinci öncelikli gündemimiz deprem oldu. Yaraları sarmaya koştuk. O dönemde ittifakla ilgili görüşmeler kesintiye uğradı. Yaraların kısmen sarılmasından sonra hayat devam ediyordu ve bir seçim kararı alındı. Bu seçim kararından sonra Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine dair kararı imzalaması ile Yüksek Seçim Kurulu aynı gün toplandı. Seçimlerin 14 mayıs tarihinde yapılmasına karar verildi. Bu karar resmi gazete de yayımlandı. 11 Mart'ta biz başkanlık divanındaki arkadaşlarla toplantı halindeydik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi açıklamıştık. Parlamento seçimleriyle ilgili ise görüşmelerimizin devam ettiğini belirtmiştik. Görüşmeler bir müddet daha devam etti. Sonuç itibariyle bizler HÜDA PAR olarak aslında başından beri kendi logomuzla ittifak içerisinde seçimlere katılma yönünde bir düşüncemiz vardı. Geçen sene seçim kanunlarında değişiklik yapıldı. Önümüzdeki seçimde yeni kanun uygulanacak. Bu kanunun uygulandığı seçimler içerisinde de ittifak içerisinde olan partiler birbirlerinin artık oylarından istifade edemeyecekler. Her partinin oyu ayrı ayrı sayılacak. Biz o görümeler sırasında birkaç defa basının karşısına çıktık. O dönemde parlamento seçimlerinde birlikte hareket etme iradesinin var olduğunu söyledik. Bir konuda bir anlaşmamız vardır ama bunun nasıl olacağı konusunda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu çalışmaları yaparken de biz HÜDA PAR olarak basit hesaplara girmedik" dedi.

"İttifakın totalde toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı konusunda kafa yorduk"

"Bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR'ın kaç vekille mecliste temsil edileceğinden ziyade ittifakın totalde toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı konusunda kafa yorduk" diyen Yapıcıoğlu, "Maksimum fayda nasıl elde edilir ve en iyi sonucu nasıl alabiliriz diye simülasyonlar geliştirdik. İttifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplumda ittifakın meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durduk. Bu seçimlerde bizler için birinci öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesidir. İkinci sırada gelen önceliğimiz eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp Cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz meclis seçimlerinde çoğunluğun sağlanmasını istedik. Üçüncü istediğimiz ise partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve bu sesin meclisten millete duyurulmasıdır. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız. Kendi logomuzla katılmamız durumunda biraz önce bahsettiğim gerekçelerle, bu bahsettiğim önceliklerin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle böyle bir karar almak durumunda kaldık. Varmış olduğumuz kararın milletimiz, memleketimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.