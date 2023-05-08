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Hizmete giren Zigana Tüneli'nden yapılan güldüren paylaşım!

Hizmete giren Zigana Tüneli'nden yapılan güldüren paylaşım!
08.05.2023 23:05

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Zigana Tüneli'ni geçerken çektiği görüntüye daha önce bölge insanının popüler olmuş şiveli bir paylaşımından ses ekleyen TikTok kullanıcısının paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Güncel Videoları

3 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı törenle Zigana Tüneli Karadeniz'e kazandırıldı.

Tünelle birlikte, yaklaşık 1,5 buçuk saat süren Gümüşhane-Trabzon arası 30 dakikaya düştü. Bölge için büyük önem arz eden tünel halk tarafından sevinçle karşılandı. Bölgedeki ticareti ve turizmi etkileyecek tünelden geçenler bol bol paylaşım yapıyor. Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni kullanan bir vatandaşın paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu. Çektiği görüntüye daha önce bölge insanının popüler olmuş şiveli bir paylaşımından ses ekleyen TikTok kullanıcısının paylaşımı binlerce beğeni aldı.

"Girdik bir deliğe, git git bitmiyor"

Videoyu izleyenler hem Zigana Tüneli'ni tanıdı hem de kayıtta geçen, "Gittik Zigana'ya, girdik bir deliğe, git git bitmiyor. Adam Ankara'dan uçağa bindi Trabzon'a indi biz hala deliğin içinde gidiyoruz. Dedim herhalde bu deliğin sonu yok. Tansiyonum düştü az daha panik atak olacaktım. İçi de cıvıl cıvıl rengarenk. Yapana helal olsun kardeşim. Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim, çıkana kadar acıktım." sözleriyle kahkahaya boğuldu.

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