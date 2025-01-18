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HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi hedefi tam isabetle vurdu
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HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi hedefi tam isabetle vurdu

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 16:57

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türk savunma sanayiinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, seri üretim atışlı testlerinden bir tanesini daha başarıyla tamamladı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:


"Türk savunma sanayiinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, seri üretim atışlı testlerinden bir tanesini daha başarıyla tamamladı! Bu başarı, savunma sanayimizin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu.Bu gurur verici başarıda emeği geçen başta Aselsan, Roketsan ve Başkanlığımız personeli olmak üzere, tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ederiz. Ülkemizin savunma teknolojilerindeki yükselişi, her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor."

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