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Hikmet Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: CHP'yi sağa çeken proje...

Hikmet Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: CHP'yi sağa çeken proje...
07.07.2023 22:03

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Seçim yenilgisinin ardından koltuk savaşlarının başladığı CHP'de, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam edeceğim" diyerek parti içi muhalefete "buradayım" mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; "değişimeyen tek şey değişimdir" sözleriyle Genel Merkez'e bayrak açtı. Taraflar arasındaki baba-oğlu kavgasına delegeler ve yöneticiler de söylemleri ve eylemleriyle katılıyor. İmamoğlu'na yakın ekip dün akşam bir balıkçı restoranında, bir araya geldi. Masada 3 eski genel başkan Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen de yer aldı. Çetin, değişim isteyen isimler arasında ön plana çıkıyor. Son olarak Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Çetin, "Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor" derken, partiyi çok fazla sağa çeken Kılıçdaroğlu'nun “proje” olduğunu dile getirdi.

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