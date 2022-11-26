Haberler Güncel Videoları “Hevesleri kursaklarında kalacak”! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den "Büyük İstanbul Buluşması"na ilişkin açıklamalar

“Hevesleri kursaklarında kalacak”! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den "Büyük İstanbul Buluşması"na ilişkin açıklamalar

“Hevesleri kursaklarında kalacak”! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den "Büyük İstanbul Buluşması"na ilişkin açıklamalar
26.11.2022 22:42

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:38
Cezalandırma atışları A...
Güncel 00:35
Baykar’dan KIZILELMA...
Güncel 01:37
"Yavrumun eli kalem tutuyordu,...
Güncel 04:32
Kara harekatı öncesi...
Güncel 01:33
Müşteri gibi gelip telefon...
Güncel 00:19
Polise kapıyı açmayan sürücü...
Güncel 00:39
Patenli gencin trafikte...
Güncel 00:36
Ticari taksi bankette asılı...
Güncel 02:12
Alevler göğe yükseldi tarihi...
Güncel 00:56
Tabanca ile vurulan fırıncı...
Güncel 01:35
Kargaların gökyüzünde dansı...
Güncel 01:03
İzmir’de kanlı gece: 2 ölü

100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek “Büyük İstanbul Buluşması" için stadyumun içerisine dev bir sahne kuruldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber’de buluşmanın son hazırlıklarını ve detaylarını anlattı. Kabaktepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA