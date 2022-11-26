100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek “Büyük İstanbul Buluşması" için stadyumun içerisine dev bir sahne kuruldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber’de buluşmanın son hazırlıklarını ve detaylarını anlattı. Kabaktepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.