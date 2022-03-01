Haberler Güncel Videoları Herson Belediye Başkanı Kolihayev: "Herson, Ukrayna'nın kontrolünde"

Herson Belediye Başkanı Kolihayev: "Herson, Ukrayna'nın kontrolünde"

Herson Belediye Başkanı Kolihayev: "Herson, Ukrayna'nın kontrolünde"
01.03.2022 12:42

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:14
Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus...
Ana Sayfa 02:21
2 Rus helikopteri düşürüldü
Ana Sayfa 00:19
Rusya'dan askeri birliğe...
Ana Sayfa 02:57
Türk gemisi Odessa Limanı’nda...
Ana Sayfa 00:38
TikTok fenomeni Rus zırhlısını...
Ana Sayfa 00:30
Rusya-Ukrayna savaşında sıcak...
Ana Sayfa 01:07
İstiklal Caddesi'nin ortasında...
Ana Sayfa 01:31
Beklenen kar yağışı geldi!...
Ana Sayfa 00:30
Rusya Harkov Belediye Binasını...
Ana Sayfa 00:08
TCD Anadolu deniz testlerinde
Ana Sayfa 01:27
Polis aracı refüjdeki ağaca...
Ana Sayfa 02:21
Rusya hava saldırılarının...

Ukrayna’nın Herson kentinin Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Rusya'nın saldırdığı Herson’da kontrolün Ukrayna’da olduğunu açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6. gününde sürüyor. Rus birliklerinin sabah erken saatlerde Kırım yakınlarında bulunan Herson kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Çatışmaların sürdüğü kentte kontrolün Ukrayna'da olduğu aktarıldı. Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Baharın ilk günü. Herson, Ukrayna’dır. Bu sabahın ilk güzel haberi. Görevlerimi yerine getirmeye hazırım. İlk önceliklerimizden birisi marketlerin ve eczanelerin çalışması. Şehirlerdeki çöp toplama, temizlik, toplu taşıma gibi alanlarda tam faaliyete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA