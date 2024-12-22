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Helikopter kazasında şehit olan sağlık personelinin ailesine acı haber verildi
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Helikopter kazasında şehit olan sağlık personelinin ailesine acı haber verildi

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 19:36 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 19:35

Muğla’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan ATT personeli Selçuk Soykan’ın acı haberi Antalya’da ki ailesine verildi. Soykan’ın Kepez bölgesindeki ikametinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, kalkış sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü. Antalya’ya gelmek üzere havalandığı sırada kaza yapan ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan hayatını kaybetti. Cenazesi yarın törenle toprağa verilecek Antalyalı olan ve memleketinde görev yapa ATT Personeli Selçuk Soykan’ın yakınlarına acı haber verildi. Evli ve en büyüğü 10 yaşında 3 erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Selçuk Soykan’ın Kepez bölgesinde bulunan ikametinin balkonuna Türk Bayrağı asılarak taziye çadırı kuruldu. Selçuk Soykan’ın acı acı haberini alan eşi ve annesi yakınları tarafından teselli edildi. Soykan’ın cenazesini almak üzere ağabeyinin kazanın yaşandığı Muğla’ya gittiği ve yarın Antalya’da düzenlenecek olan resmi törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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