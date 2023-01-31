HDP’ye mutabakatta imtiyaz! CHP itiraf ediyor, İYİ Parti susuyor

Kaosun hakim olduğu 6'lı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Mutabakata ilişkin 'HDP' itirafları ise peşisıra geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın "HDP için madde ekledik" çıkışından sonra HDP'li kaynaklardan "6'lı masadan 5 parti bizimle temas kurdu" itirafı geldi. Öte yandan İYİ Parti'nin mutabakat metninde HDP'ye sağlanan imtiyazlara göz yumması ise kafalarda soru işareti bıraktı. Bu suskunluğun ise sebebi Akşener - İmamoğlu ikilisinin HDP planı. Takvim.com.tr süreci sizler için tüm ayrıntılarıyla analiz etti.