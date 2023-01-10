HDP'nin aday restinin perde arkası ortaya çıktı! Şimdi 6'lı masa düşünsün

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın 6'lı masadaki ortaklarına rest çekerek "Seçimlere kendi adayımızla gireceğiz." sözlerinin ardından, HDP'nin gizli ortak olduğu 6+1 masada adaylık kavgasında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunan HDP’li Saruhan Oluç ortaklıktan yok sayılmaktan adeta sıkıldıklarını dile getirirken, canlı yayında konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ortaklarına 'cesur olun' çağrısı yaptı.