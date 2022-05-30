HDP'li Saruhan Oluç'tan CHP ve diğer ittifak ortaklarına gözdağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyine yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini vermişti.





Perşembe günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu'ndan da sınır ötesi operasyon vurgusu çıkınca HDP'liler adeta kudurdu.

Gelişmeler sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, geçtiğimiz gün partinin Sözcüsü Ebru Günay, askeri harekatlar için 'soykırım' ifadelerini kullanmıştı.

BAŞTA CHP OLMAK ÜZERE İTTİFAK ORTAKLARINA GÖZDAĞI

HDP kanadından operasyonlara karşı yapılan açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonlar üzerinden muhalefet partilerine tepki gösterdi.

Askeri harekatların 'Kürt düşmanlığı' olduğunu öne süren Oluç, ittifak ortaklarına gözdağı vererek, "Muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Muhalefetin bunu net olarak görmesi ve deşifre etmesi gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir." dedi.

TUTUM GÖSTERMEZLERSE KAYBEDECEKLER

Oluç konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu tür savaş siyasetleri karşısında da tutum alınması gerekiyor. Fakat muhalefetin bu konuda eksiklikleri var. Örneğin IKBY topraklarına yönelik yapılan saldırılara baktığımızda, muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Şimdi Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik operasyonlarda ne tepki göstereceğini göreceğiz önümüzdeki günlerde.

Muhalefetin bunu net olarak görmesi ve deşifre etmesi gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir. Kürt düşmanlığından vazgeçmiyorlar. Bu tutumun diğer muhalefet tarafından deşifre edilmemesi bize değil onlara kaybettirecektir. Umarız farkına varırlar bu meselenin."