HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'kürtçe yasaklandı' yalanı

Sosyal medyada belli odakların Kürt vatandaşları tahrik etmek için ortaya attığı 'kürtçe yasaklandı' iddiası yalan çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan gruba ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirirken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı durumunda bulunan HDP yalanı köpürtmeye devam etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yalanlanan iddiayı TBMM'ye taşıyarak "kürt düşmanlığı" yapıldığı yalanını ortaya attı. Meral Danış Beştaş, engellendiğini iddia ettiği Kürtçe şarkının bir bölümünü söyledi.