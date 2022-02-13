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HDP'li isimlerden CHP, SP, İP, Gelecek, DEVA, DP toplantısına tepki!

HDP'li isimlerden CHP, SP, İP, Gelecek, DEVA, DP toplantısına tepki!
13.02.2022 12:38

OTOMATİK OYNAT

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün gerçekleştirdiği toplantıya gizli ortakları HDP'yi davet etmemesi dikkat çekmişti. Söz konusu buluşma sosyal medyada alay konusu olurken HDP'li isimlerden de tek tek tepki geldi. HDP'li Hasip Kaplan, "Kürt düşmanı ittifak" derken Tayip Temel, kendi adaylarını çıkarabileceklerini söyledi.

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