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HDP’li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan’a yönelik söylediği skandal sözlerini böyle savundu

HDP’li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan’a yönelik söylediği skandal sözlerini böyle savundu
12.03.2022 20:12

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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya imza attığı skandalı savundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı dönemde, "Dilerim geçmiş olmaz" ifadeleriyle nefret kusan Hüda Kaya daha soran tweetini silmişti. Kaya bugün yaptığı açıklamada imza attığı rezaleti, ‘’İnsanların neye dua edeceklerini, neyi temenni edeceklerini, neyi hissedeceklerini insanlar bıraksın da özgür olsunlar. Ben yaratıcıdan ne isterim, ne talep ederim, iyilik mi isterim veya iyiliği hak edenlere iyilik etmek istemeyenlere başka bir şey mi dilerim... Bırakın ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim’’ sözleriyle savundu.

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