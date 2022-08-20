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HDPKK'lıların çocuklarının lüks ve hızlı yaşamı!

HDPKK'lıların çocuklarının lüks ve hızlı yaşamı!
20.08.2022 00:55 - Son Güncelleme: 20.08.2022 01:03

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Diyarbakır Anneleri'nin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 1082 gündür sürerken HDPKK'lıların çocukları lüks ve hızlı yaşantılarına, dünyayı ve Avrupa'yı arşınlamaya devam ediyor. Terör örgütünün siyasi ayağı olan partinin Diyarbakır vekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in Kiev, Montenegro ve Morroco'da eğlencenin dibine vurduğu görüntüler kayda geçti. Taşçıer bu durumun ilk örneği de değil... HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlu Neçirvan Buldan ve kızı Zelal Buldan da ultra lüks, şaşalı yaşantıları ile ön planda. Kendi çocukları dünyanın bilimum noktasında keyfine keyif katarken Kürt çocuklarına dağı reva gören zihniyetin kirli yüzü böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.

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