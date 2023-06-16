HDPKK'lılardan satış üstüne satış: "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK'nın ortağı olduğu 7'li koalisyon, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.

Seçimlerin her iki turunda da Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan muhalefet seçim sonuçları üzerinden adeta birbirine düştü.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARLARI YANLIŞTI"

HDPKK'lı terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Yüksekdağ, "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı. Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, kendi adayımızı göstermeyi savunmuştuk." dedi.

İngiltere merkezli Middle East Eye'ye açıklamalarda bulunan HDP'li Yüksekdağ, "2023 seçimleri, HDP açısından eşi benzeri olmayan bir süreçti. Partinin kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine konsantre olamaması, Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlış seçimi beraberinde getirdi." şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ YENİLGİYİ KABUL ETTİ

HDPKK'nın ortağı olduğu 7'li koalisyonun önce 14 Mayıs daha sonra da 28 Mayıs'ta yaşadığı çifte hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti'den üst düzey istifa haberi gelmemişken yenilgiyi ilk kabul eden HDPKK'nın eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş olmuştu. Ardından terör tutuklusu Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.