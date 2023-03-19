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HDPKK'lı Pervin Buldan'dan "Öcalan'a özgürlük" böğürtüleri

HDPKK'lı Pervin Buldan'dan "Öcalan'a özgürlük" böğürtüleri
19.03.2023 19:13

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtleri PKK kanalında resmiyet kazanmış, Sezai Temelli, "Beraber hareket edeceğiz" demişti. Yaşanan bu olay tüm sıcaklığını korurken HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı. Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" dedi. "Bu iktidarın kaybetmesine sebep olacağız" diyerek 6'lıya mesaj gönderen Aydeniz, Kılıçdaroğlu'nun 'bayram yapacağım' dediği Lozan'ı da hedef aldı.

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