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HDPKK'dan Libya'da darbeci Hafter ile 'ihanet' görüşmesi

HDPKK'dan Libya'da darbeci Hafter ile 'ihanet' görüşmesi
22.12.2022 18:52

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Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Türkiye karşıtı attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Terör ile iltisaklı partinin Adana Vekili Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki bir heyet Libya Bingazi'de darbeci Hafter'e bağlı isimlerle görüşerek Türkiye karşıtı bir toplantı yaptı. Hatimoğulları, Yunan bir parlementer edasıyla "Erdoğan'ın Libya'daki politikasını, deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz" dedi. Hafter'in kurmayları arasında yer alan Dr. Abdulhadi El Huvej ise Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultuda fikirler paylaşıyoruz" açıklamamasını yaptı. Böylelikle Libya'daki darbecilerin umudunu 6'lı masaya bağladığı gözler önüne serildi.

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