Haberler Güncel Videoları HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek! "Uzlaşmaya varırsak destekleriz"

HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek! "Uzlaşmaya varırsak destekleriz"

HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek! "Uzlaşmaya varırsak destekleriz"
06.03.2023 22:54

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:19
İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık...
Güncel 04:03
Başkan Erdoğan'dan Kabine...
Güncel 04:28
FETÖ’nün futbol yapılanmasına...
Güncel 02:19
ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne...
Güncel 01:03
Kürşat Zorlu: Meral Akşener...
Güncel 00:21
5'li koalisyondan ilk...
Güncel 01:04
İyi Parti Sözcüsü Kürşad...
Güncel 01:37
Artvin'de çığ düştü
Güncel 02:37
İmamoğlu ve Yavaş, Meral...
Güncel 01:30
HDP’li Mithat Sancar'dan...
Güncel 01:50
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Güncel 01:37
Fondaş medyadan Meral...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini duyurdu, "Kendisini genel merkezimize bekliyoruz" çıkışını yaparak masaya yanaşma sinyali verdi. Böylelikle saman altından yürütülen kirli ittifak bir kez daha açığa çıktı. Öte yandan HDP ve İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda aynı çizgide buluşması ise akıllara İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunu getirdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA