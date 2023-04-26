HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız

PKK elebaşlarından Bese Hozat ve Sabri Ok'un "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar" tehdidinin gölgesinde HDPKK skandalda vites yükseltti. HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Türkiye'de ve Kürdistan'da (sözde) mücadelemizi büyüteceğiz" çıkışı geldi. Uçar, "Hem Meclis'in yüzünü hem Meclis'in kendisini hem Ankara'nın çehresini değiştireceğiz" diyerek kirli emellerini dile getirirken 7'li koalisyona da "Yeni yüzyılı birlikte kuracağız" mesajını yolladı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun ittifakın diyetini bölücülükle ödediğini kanıtlayan bir detay olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.