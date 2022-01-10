HDP Milletvekili Semra Güzel PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıkmıştı! AK Partili Özkan: Gerekeni yapacağız..

Özkan, terör örgütüne alenen destek veren vekilin siyasi olarak alınacak karar ile Meclis'ten gönderilebileceğini ifade etti. Özkan, partilerin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek şunları söyledi: Siyasi olarak biz vekillerin ve parti gruplarının üzerine düşen bir vazife var. Böylesi Kürt vatandaşlarımıza ihanet eden, 85 milyon vatandaşımızın kardeşine ihanet eden terör örgütüne destek veren, fotoğraf veren ve terör örgütünü cesaretlendiren milletvekili görünümlü şahıs ile ilgili ne yapmak gerekiyorsa, bizim de onu yapmamız gerekir. Biz diyoruz ki, terör örgütü ile aranıza mesafe koyun, meşru siyaset zeminine gelin. Terörü desteklemediğinizi ifade edin diyoruz. Bırakın aralarına çizgi çekmeyi sürekli terör örgütünü cesaretlendirecek bir yaklaşım içindeler.