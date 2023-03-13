HDP ile gizli ortaklık kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nda her yol var! Önce Mücahid oldu, şimdi de Bozkurt

6'lı koalisyonun 72 saatlik krizinin ardından güç bela aday olarak ismini duyurduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak adına daha ilk günden HDP'ye kapılarını açtı. HDP de seçim desteği karşılığı masaya skandal talepler içeren 'Tutum Belgesi'ni koydu. Siyasi takiyye konusunda sınır tanımayan CHP, terör örgütünün siyasi ayağıyla işbirliğini yok sayarcasına milliyetçi seçmenin gözünü boyamak adına ilginç kampanya çalışmaları yürütüyor. Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu, partililer tarafından 'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşılandı. Bununla yetinmeyen CHP'liler, Başkan Erdoğan'ın "Bir olacağız, diri olacağız" sözlerini slogana çevirdi.