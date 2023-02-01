Haberler Güncel Videoları HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 357'ye yükseldi

HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 357'ye yükseldi

HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 357'ye yükseldi
01.02.2023 18:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 55:37
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 03:55
Karamollaoğlu: Yüzde 99...
Güncel 01:04
HDP’ye mutabakatta imtiyaz!...
Güncel 00:39
CHP, İYİ Parti'ye rağmen 13...
Güncel 13:38
Başkan Erdoğan Denizli'de...
Güncel 07:56
Bakan Karaismailoğlu, yapımı...
Güncel 02:30
İstanbul'da kar yağışı etkili...
Güncel 01:04
AK Parti İzmir Milletvekili...
Güncel 12:11
Başkan Erdoğan: Milletim hem...
Güncel 11:38
Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs'...
Güncel 31:04
Bilecik'te Gençlerle Buluşma...
Güncel 01:14
Başkan Erdoğan Bilecik'te...

Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 357'ye yükseldi. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1248'inci gününde sürüyor.

Güncel Videoları

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı. Böylece oturma eylemine katılan aile sayısı 357'ye yükseldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 9 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Şefik için gelen Abdulselam Fidan da eyleme dahil oldu.

Fidan, gazetecilere, ağabeyinin çobanlık yaptığı esnada dağa kaçırıldığını, şimdiye kadar kendisinden haber alamadıklarını belirterek, "Ağabeyim, 1995'te dağa kaçırıldı. Onu özledik, gelmesini istiyoruz. Ağabeyim çobanlık yaparken zorla götürüldü. Beni duyuyorsan lütfen gel, devletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

Gençlerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "7. Tematik Kış Kampları" kapsamında kentte bulunan 130 genç de Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Gençlere evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, 55 ilden gelen gençlerin bir hafta sürecek tarih ve medeniyet kampında kentin kültür ve tarihini tüm yönleriyle tanıyacağını ifade etti.

Gençlerle Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anlatan Uslu, "Gençler, annelerimizin yanında olduklarını belirtmek için ziyarete geldi. Anne ve babalarımızın yanındayız. İnşallah tez zamanda evlatlarına kavuşurlar." dedi.

SON DAKİKA