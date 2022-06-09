Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Ekonomiye ilişkin atılan adımlar paylaşılacak! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Hükümetin kararlarını dinleyin diğerlerinin dediklerine kulak asmamak gerek. Bakanlığın yapacağı açıklamayla piyasalarda dalgalanmalar olacaktır" dedi.