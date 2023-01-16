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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı"nda önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı"nda önemli açıklamalar
16.01.2023 10:56

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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen, "2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, "Borsa'daki şirketlerin değeri 1 yılda 6,2 trilyon TL oldu." dedi. Enflasyonda düşüşün devam edeceğini belirten Nebati, "Enflasyon yüzde 64.3 ile OVP hedefinin altında gerçekleşti." ifadelerini kullandı. 2022 yılındaki tüm zorlu koşullara rağmen son 20 yılın en iyi bütçe performansının yakalandığını belirten Nebati, "Bütçede faiz dışı fazla 171.8 milyar TL oldu." şeklinde konuştu. 2023'te desteklerin devam edeceğini belirten Nebati, "Ülkemizin vizyon projelerinden olan Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz." dedi.

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