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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 22:17 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 22:17

Hayali fon dolandırıcılığı | Semih Kaya ve 10 kişi hakkında zorla getirme kararı! Ponzi nedir?

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin bulunduğu 18 kişiyi hayali fon oluşturarak dolandıran Seçil Erzan davasında yeni gelişmeler var. Mahkeme heyeti, eski futbolcu Semih Kaya ile 10 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi. Eski futbolcu Semih Kaya da sessizliğini bozdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı. Bankacı Seçil Erzan'ın aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi ünlü isimleri 'yüksek faiz' vaadiyle dolandırması ülkenin gündeminde. Peki bu dolandırıcılıkta kullanılan 'ponzi sistemi' adlı yöntem nedir? Nasıl işler? İşte tüm detaylar…

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