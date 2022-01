Havale ile para gönderirken dikkat

İnternet bankacılığı ile para göndermeler hakkında açıklama yapan Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, “Gönderilen havaleye not düşülmezse, karşı tarafa ödenen borç olarak nitelendirilir” dedi. Borç ilişkisinin 3 temel kaynağı olduğunu söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Borç ilişkisi, çeşitli borçların doğumuna dayanak oluşturan hukuki ilişkiyi ifade etmektedir. Borç kavramı borçlunun alacaklıya karşı borç konusun edinimini yerine getirmeye yükümlülüğünü ifade eder. Türk Borçlar Kanunu’na göre, borç ilişkisinin 3 temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeden doğan borç ilişkileri, haksız fiillerden doğan borç ilişkileri ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileridir. Sözleşmeden doğan borç ilişkisi, borçlunun sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde ortaya çıkan, sebepsiz zenginleşme ise, haklı bir sebep olmaksızın bir kimsenin mal varlığının diğer bir kimsenin mal varlığı aleyhine artmasıdır. Bu sebeple doğan borç ilişkileri de sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileridir. Borcun sebebi her ne olursa olsun, taraflar arasında her nasılsa bir borç ilişkisi meydana gelmiş olsun, borç ilişkisi doğar” dedi.