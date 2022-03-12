Hava ulaşımına kar engeli: THY 163 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yarın planlanan 163 seferini iptal ettiği bildirildi.

AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 29 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada ise, "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden değişiklik / iade işlemlerini sıra beklemeden, kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirler." denildi.