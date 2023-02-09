Hava Kuvvetlerine ait uçaklar yardım sortilerine hız kesmeden devam ediyor ve depremzedeleri tahliye ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla deprem bölgelerine yardım sortileri hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yardım sortileri ile ilgili paylaşım yaparak, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, ilk günden bu yana olduğu gibi bugün de aralıksız şekilde deprem bölgelerine yardım malzemelerini ve arama-tarama ekiplerini ulaştırmayı sürdürdü, sürdürüyor” ifadelerini kullanırken depremzedeleri tahliye çalışmaları ile ilgili ise, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızı uçaklarımızla bölgeden tahliye etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.