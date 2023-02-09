Haberler Güncel Videoları Hava Kuvvetlerine ait uçaklar yardım sortilerine hız kesmeden devam ediyor ve depremzedeleri tahliye ediyor

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar yardım sortilerine hız kesmeden devam ediyor ve depremzedeleri tahliye ediyor

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar yardım sortilerine hız kesmeden devam ediyor ve depremzedeleri tahliye ediyor
09.02.2023 22:21

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:52
MSB: “Hatay’da görev yapan...
Güncel 01:12
Hatay'da depremzedeler için...
Güncel 01:35
Kızılay ve TSK’dan köylere...
Güncel 02:04
Kahramanmaraş'taki Serçin...
Güncel 02:05
Hatay'da enkaz çalışmalarının...
Güncel 01:16
Bakan Kirişci, deprem...
Güncel 01:47
DEPREM SON DURUM: 8 Şubat...
Güncel 02:15
TAHA DUYMAZ kurtarıldı mı?...
Güncel 03:29
Diyarbakır’da 81. saatte 8...
Güncel 02:52
Prof. Dr. Martin Mai'den...
Güncel 00:43
Maraş sonrası iki bölge için...
Güncel 06:34
Kahramanmaraş merkezli...

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla deprem bölgelerine yardım sortileri hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yardım sortileri ile ilgili paylaşım yaparak, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, ilk günden bu yana olduğu gibi bugün de aralıksız şekilde deprem bölgelerine yardım malzemelerini ve arama-tarama ekiplerini ulaştırmayı sürdürdü, sürdürüyor” ifadelerini kullanırken depremzedeleri tahliye çalışmaları ile ilgili ise, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızı uçaklarımızla bölgeden tahliye etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA