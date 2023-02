Asrın felaketi sonrası Hatay'da evleri yıkılan Pektaş ailesi, kaldıkları geçici barınma noktasında kapılarını A Haber'e açtı. Evlerinin yanında kendi imkanlarıyla bir barınak kuran aile, devletin felaket sonrası ilk andan beri yanında olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden aile büyüğü Esma Perktaş, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." deyip Başkan Erdoğan'ı gördüğü yerde elini öpeceğini dile getirdi.