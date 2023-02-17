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Hatay'ıda depremin 278. saatinde enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı

Hatay'ıda depremin 278. saatinde enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı
17.02.2023 18:57

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Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu isimli vatandaş, depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı. .

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Depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, enkazdan bir kişiyi daha canlı çıkarmak için fedakarca mücadele ederken, bir güzel haber de Hatay'dan geldi. Hatay'da depremde yerle bir olan, Elektrik Mahallesi Filiz Sokak'taki Tolga Apartmanı'nın enkazında günlerdir kurtarılmayı bekleyen 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, AFAD ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri tarafından 278. saatte kurtarıldı.

Son Dakika: 278. saatte bir mucize daha! Hatay'da 1 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
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