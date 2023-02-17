Hatay'ıda depremin 278. saatinde enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı

Depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, enkazdan bir kişiyi daha canlı çıkarmak için fedakarca mücadele ederken, bir güzel haber de Hatay'dan geldi. Hatay'da depremde yerle bir olan, Elektrik Mahallesi Filiz Sokak'taki Tolga Apartmanı'nın enkazında günlerdir kurtarılmayı bekleyen 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, AFAD ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri tarafından 278. saatte kurtarıldı.