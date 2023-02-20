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Hatay'da deprem sonrası köprü 10 santimetre aşağıya çökerek yoldan ayrıldı

Hatay'da deprem sonrası köprü 10 santimetre aşağıya çökerek yoldan ayrıldı
20.02.2023 22:50

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Hatay'da 20.04'te sıralarında merkez üssü Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çadırda kalan vatandaşlar sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya akın etti. Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metrelik köprü Hatay merkezli meydana gelen 2 deprem sonrasından yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatırken trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlanıyor.

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