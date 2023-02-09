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Hatay'da bir mucize daha! 68. saatte bir kişi daha kurtarıldı

Hatay'da bir mucize daha! 68. saatte bir kişi daha kurtarıldı
09.02.2023 00:17 - Son Güncelleme: 09.02.2023 00:28

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi yürekleri ısıttı. Diyarbakır'da ise; depremin 55. saatinde 1 kadın enkazdan sevinç gözyaşları arasında çıkarıldı. Depremin 65. saatinde 4 kişi daha farklı illerde enkaz altından çıkarıldı. Ve buna bir mucize daha eklendi 68 saat'in sonunda bir kadına daha sağ olarak ulaşıldı.

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