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Hatay’da alevlere teslim olan tamircide 30 motosiklet küle döndü
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Hatay'da alevlere teslim olan tamircide 30 motosiklet küle döndü

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 09:34

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet tamircisinde çıkan yangında 30 motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan motosiklet tamircisinde yangın çıktı. Yanan iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı iş yeri zarar görürken 30 motosikletin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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