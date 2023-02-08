Hatay'da 45.saatte iki muzice daha! Enkaz altında kalan bir çocuk ve kadın sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı. Kurtuluş anları çevredekilerin sevincine boğarken, kimi zaman mutluluktan sevinç gözyaşları döküldü. Depremin 45. saatte enkaz altında kalan bir çocuk ve kadın sağ olarak kurtarıldı.